DAX ohne Impulse aus New York seitwärts

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

An der Hürde von 16.200 Punkten abgeprallt, geht es für den Deutschen Aktienindex zunächst wieder zurück in Richtung der 16.000er Marke. Der Index kann sich damit weiterhin nicht richtig nach oben absetzen, andererseits kommt es aber auch nicht zu einem deutlichen Rutsch nach unten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Dennoch ist Vorsicht geboten, der „Fear & Greed“-Index des Nachrichtensenders CNN liegt mit 85 Punkten fast auf Allzeithoch. Sollte die Gier schnell in Angst vor fallenden Kursen umschlagen, könnte es am Aktienmarkt deutlich unangenehmer werden als es der Seitwärtstrend der vergangenen Wochen vermuten lässt. Heute müssen die Anleger in Frankfurt zunächst ohne Impulse von der Wall Street auskommen, da die Amerikaner ihren Unabhängigkeitstag feiern.

Der amerikanische Tesla-Konkurrent und Hersteller von Elektro-Pickups, Rivian, kommt nach Deutschland, zumindest indirekt. Der weltgrößte Onlinehändler Amazon, der 17 Prozent an Rivian hält, nutzt die Trucks erstmals für seine Flotte in Deutschland. Es könnte also sein, dass der Rivale mittelfristig auch anderen Unternehmen und Privatpersonen zur Verfügung gestellt wird. Der deutsche Automobilmarkt wäre dann um einen Konkurrenten reicher. Die Aktie sprang gestern auch im Sog des Auslieferungsrekordes bei Tesla um 17 Prozent an.