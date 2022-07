DAX – offener Öl-Hahn = Kursexplosion

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In diesem Tenor habe ich in dieser Woche eine Überschrift gelesen und mich als Technischer Analyst wie immer gefragt, woher der Autor dieser Titelzeile dies wohl wissen will. Es kam, wie so oft, dann doch etwas anders. Der DAX konnte zwar zum Wochenstart deutlich zulegen. Als aber klar wurde, dass die gewartete Gas-Pipeline, doch wieder in Betrieb genommen wird (wenn auch nicht in dem Maße wie zuvor), gab es eben keine Kursexplosion. Die Marktteilnehmer bewerten nun einmal Nachrichten, gleich aus welcher Ecke diese stammen, so wie es die Gesamtheit sieht und nicht, wie ein einzelner Autor, Analyst oder sonstige „Schreiberlinge“ diese bewerten.



Hätte es eine Kursexplosion gegeben, wäre der DAX sicher über die Abwärtstrendlinie gestiegen. So hat er diese Linie aber zum wiederholten Male touchiert und ist zunächst an ihr abgeprallt. Die Indikatoren, die inzwischen in den überkauften Bereich gestiegen sind, kippen derzeit ab und stehen kurz vor Verkaufssignalen. Nur der MACD-Indikator zieht noch nach oben, dürfte aber ebenfalls wieder nach unten abkippen. Die Umsätze sind in der Anstiegsbewegung weiterhin auf niedrigem Niveau geblieben, was sich in der anstehenden Ferienzeit auch kaum nachhaltig ändern dürfte. Ohne entsprechende Impulse und Umsätze, dürfte auch in der kommenden Woche ein Ausbruch nach oben schwer fallen.

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.