DAX – österliche Ruhe trügt, nach den Feiertagen geht es weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In Zeiten von Feiertagen sind die Umsätze an den Märkten deutlich geringer, als dies in normalen Zeiten der Fall ist. Dies liegt daran, dass die Marktteilnehmer nicht in Positionen „gefangen“ sein wollen, wenn die Börsen geschlossen haben. Ebenso ist es nicht sinnvoll, an Tagen zu handeln, an denen nur einige Märkte geöffnet haben, an denen dann naturgemäß geringe Umsätze zu sehen sind, da die Kursfindung in diesen Fällen eher zufällig erfolgt. Entsprechend hat der DAX in der Vorosterwoche eher auf der Stelle getreten. Dass es zu einem freundlichen Wochenschluss gekommen ist, war dann eher nicht so wichtig, da die Umsätze recht gering ausgefallen sind. Im Laufe der vergangenen Woche hatte der DAX einen Shooting-Star hinterlassen, der zumindest verhindert hat, dass es zu einem nachhaltigen Rekordhoch kommt. Die Indikatoren helfen derzeit nicht wesentlich weiter. Der Fokus liegt nun auf der Nachosterwoche. Die Saisonalität deutet auf einen weiteren Anstieg hin, die Stimmung scheint eher verhalten zu sein.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.