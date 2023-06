DAX nimmt wieder Kurs auf 16.000. Internetaktien im Blickpunkt [...]

Bei den europäischen Aktienindizes deutet sich nach der Bodenbildung in den zurückliegenden Tagen eine Erholung an. Die Vorgaben aus den USA waren gut. Die durchwachsenen Wirtschaftsdaten aus Europa wurden derweil ignoriert. Wie heute morgen gemeldet wurde, hat sich das Konsumklima in Frankreich aufgehellt. Der GfK-Konsumklimaindex in Deutschland ging hingegen weiter zurück. Heute werden noch die Ergebnisse des US-Bankenstresstests erwartet.

Im frühen Handel standen Internetwerte im Fokus. 1&1 prallte im frühen Handel von der Unterstützungsmarke bei EUR 9,70 nach oben ab. Oberhalb von EUR 10,90 könnte sich eine Trendwende andeuten. Auto1 Group startete ebenfalls mit einem deutlichen Kursgewinn. die nächste Hürde liegt bei EUR 8,60. Delivery Hero und HelloFresh wurden von positiven Analystenkommentaren beflügelt. Elmos Semiconductor will die Waferproduktion verkaufen und den Fokus auf die Forschung und Entwicklung sowie den Testbetrieb legen. Bei der Siemens Energy deutet sich nach dem jüngsten Kurssturz eine Stabilisierung an.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.000/16.080 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.500/15.625/15.700/15.800/15.890 Punkte

Der DAX® hat zum Handelsstart die Hürde bei 15.890 Punkten überwunden und nahm Kurs auf die Marke von 16.000 Punkten. Nach dem anfänglichen Sprung hat der Schwung etwas nachgelassen. Gelingt dennoch der Ausbruch über 16.000 Punkte ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.080 Punkte möglich. Viel mehr sollten Anleger aktuell jedoch nicht erwarten. Konjunktur- und Zinssorgen dürften weiterhin für Verunsicherung sorgen. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 15.800 und 15.890 Punkte.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new steigt im frühen Handel auf rund 15. Damit liegt die Kennzahl dennoch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWG

105,80*

18.500

11.000

22.000

15.12.2023

DAX®

HC3RWX

85,10*

18.500

12.200

22.000

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC0XQ7

5,11

16.500

12.12.2023

DAX®

HC0XQ2

8,05

16.000

12.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC1KXS

5,86

16.000

12.12.2023

DAX®

HC37PA

11,15

17.000

12.12.2023



Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

