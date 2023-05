DAX nimmt Anlauf auf die 16.000er Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit dem Start in den Mai unternimmt der Deutsche Aktienindex einen neuen Anlauf auf die 16.000er Marke. Zwar sind es nur noch wenige Punkte bis dahin, doch zuletzt tat sich der Index schwer, Boden nach oben gut zu machen. Und selbst wenn die Marke in den kommenden Stunden getestet würde, sie zu halten, dürfte vor dem Hintergrund der anstehenden Termine in der verkürzten Handelswoche die viel größere Herausforderung darstellen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Morgen tagt die US-Notenbank Fed und am Donnerstag der Rat der Europäischen Zentralbank. Der Markt rechnet fest mit einer Erhöhung um weitere 25 Basispunkte in den USA, nur wie es danach weitergeht, ist alles andere als klar. Hier besteht also großes Überraschungspotenzial in beide Richtungen. Für die Eurozone stellt sich die Frage, ob es ebenfalls die 25 Basispunkte sind oder eben doch der große Zinsschritt kommt. Letzterer scheint angebracht, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen und nicht weiter hinterherzulaufen.

Die First Republic Bank in den USA ist pleite und wird vollständig von JP Morgan übernommen. Es ist die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA und die Bank ist bereits die dritte, die aufgrund der steigenden Zinsen und mangelnder Liquidität die Türen schließen muss. Zwar war auch die First Republic ähnlich wie die Silicon Valley Bank auf Startup-Finanzierungen spezialisiert, dennoch ist der Trend der Bankenpleiten in den USA ein äußerst ungesunder. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Konsolidierungen im Markt dazu führen, dass die großen Banken noch größer werden, was die Risiken in Sachen „too big to fail“ nicht gerade kleiner macht.