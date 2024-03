DAX nicht zu bremsen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem in der Vorwoche starke Nvidia-Zahlen die Indizes auf neue Rekordhöhen trieben, setzt der DAX seinen Lauf auch diese Woche unbeirrt fort. Am Donnerstag überspringt das deutsche Aktienbarometer erstmals die 17.700 Punkte-Marke und nimmt allmählich die 18.000 Punkte ins Visier. Damit klettert der DAX innerhalb einer Woche um 3,5 % nach oben. Dabei wirkten sich die am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Inflationsdaten vorerst kaum aus. In Deutschland reduzierte sich die Teuerungsrate erwartungsgemäß von 3,1 % auf 2,7 % und nähert sich somit weiter dem Zielkorridor bei 2 % an. Welche Auswirkungen die nachlassende Inflation auf die Leitzinsen haben wird, werden Anleger nächste Woche erfahren. Am Donnerstag trifft sich die EZB zu ihrer nächsten turnusmäßigen Sitzung und entscheidet über weitere Zinsschritte.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Rheinmetall

Mit 1.508 Preisfeststellungen bleibt die Rheinmetall-Aktie die meistgehandelte Inlandsaktie in Stuttgart. Rüstungsaktien stehen weiterhin weit oben auf den Watchlisten der Anleger. Vor allem die geplanten signifikanten Steigerungen von Rüstungsetats europäischer Staaten lassen die Papiere von Konzernen wie Rheinmetall zulegen. So erhielten die Düsseldorfer kürzlich einen Auftrag zur Lieferung von Flugabwehrsystemen an das österreichische Bundesheer im Volumen eines mittleren dreistelleigen Millionenbetrags. Die Aktie des Rüstungskonzerns legt diese Woche um rund 5,5 % auf aktuell 423,90 Euro zu. Zwischenzeitlich stand mit 427,50 Euro ein neues Allzeithoch auf der Kurstafel. Vor den am 14. März erwarteten Quartalszahlen wagen erste Analysten ihre Prognosen für das abgelaufene Quartal. Demnach erwarten sie eine Umsatzsteigerung von 2,32 Milliarden Euro auf 2,75 Milliarden Euro sowie eine Gewinnsteigerung je Aktie von 6,70 Euro auf 8,10 Euro.

Zur Rheinmetall-Aktie

Allianz

Auf die Rheinmetall-Aktie folgt mit 1.386 ausgeführten Orders die Allianz auf Platz Zwei. Der Versicherungskonzern erfreute Ende letzter Woche seine Aktionäre mit einer Dividendenerhöhung von 11,40 Euro auf 13,80 Euro. Die Erhöhung ist vor allem einem Rekordgewinn von 14,7 Milliarden Euro zu verdanken. Damit verdienten die Münchener in 2023 rund 7 % mehr als im Vorjahr und gehen von einem ähnlichen Ergebnis in 2024 aus. Zudem gab der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde bis Ende des Jahres bekannt. Die Allianz-Aktie machte in Folge der guten Nachrichten einen Freudenhüpfer um rund 4 % auf ein neues 12-Monats-Hoch von 261 Euro. Allerdings ließen Gewinnmitnahmen den Preis wieder nachgeben, am Donnerstag kostet ein Anteilsschein 253,45 Euro.

Zur Allianz-Aktie

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.