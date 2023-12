DAX nicht aufzuhalten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Angetrieben von Zinshoffnungen geht die Jahresendrallye im DAX unvermindert weiter. Daran können auch zwischenzeitliche Verschnaufpausen und Gewinnmitnahmen nichts ändern. Die Bullen behalten weiterhin die Oberhand. Für zusätzlichen Rückenwind sorgen die Notenbanken, die in der aktuellen Woche ihre letzten Sitzungen in 2023 abhielten. Wie erwartet haben die Währungshüter sowohl der Fed als auch der EZB die Leitzinsen unverändert belassen. Allerdings signalisieren sie für 2024 Zinssenkungen, die zum Teil deutlicher als bisher angenommen ausfallen könnten. In der Folge knackt der DAX am Donnerstagmorgen die nächste 1.000er Marke und steht erstmals über 17.000 Punkten. Damit summiert sich das Kursplus seit Oktober auf über 15 %. Die Werte aus der zweiten Reihe zeigen ebenfalls aufsteigende Tendenz. Allerdings können MDAX und SDAX weiterhin mit dem Tempo des Leitindex nicht mithalten und notieren deutlich unter ihren Allzeithochs. Nachdem mit den Zentralbank-Sitzungen in dieser Woche zwei Highlights angestanden hatten, biegt der Markt langsam, aber sicher auf die Zielgerade des Börsenjahres ein und es dürfte an der Daten- und Nachrichtenfront zunehmend ruhiger werden.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Bayer

An der Euwax bleibt die Bayer-Aktie mit 750 Preisfeststellungen die meistgehandelte Inlandsaktie. Top-Thema beim Chemie- und Pharmakonzern bleibt das viel diskutierte Glyphosat. Die EU-Kommission verlängerte die Zulassung des Unkrautvernichters um weitere zehn Jahre bis 2033. Das veranlasste Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, das für 01. Januar 2024 vorgesehene Verbot in Deutschland wieder aufzuheben. Er begründet dies mit der fehlenden Rechtsgrundlage. Unterdessen machen sich in den USA mehrere Umweltverbände sowie der Verband der Farmarbeiter für ein Glyphosat-Verbot stark, da sie Gesundheitsrisiken sehen. Bayer weist die Vorwürfe zurück und verweist auch mehrere Behörden weltweit, die Glyphosat nicht als krebserregend einstufen. Nach den Kursverlusten der letzten Wochen können sich die Papiere der Leverkusener diese Woche stabilisieren. Aktuell kostet eine Bayer-Aktie 31,87 Euro und somit 0,4 % mehr als in der Vorwoche.

Allianz

Auf Platz Zwei im Inlandshandel steht diese Woche mit 716 ausgeführten Orders die Allianz. Nachdem die Papiere des Versicherungskonzerns in der DAX-Rallye um rund 15 % nach oben gezogen wurden, lässt die Aufwärtsdynamik ab Donnerstag nach. Zwischenzeitlich stand ein Wochenplus von 3,5 % auf dem Kurszettel, am Donnerstagnachmittag verbleiben davon noch 1,5 %. Ein Anteilsschein kostet 242,20 Euro. Zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 262,43 Euro fehlen noch knapp 8,5 %. Unterdessen gaben die Münchener bekannt, dass es zum 01. Januar 2024 einen Wechsel auf dem Chefsessel der Industrieversicherer-Sparte gibt. Auf Joachim Müller, der den Konzern am Jahresende verlässt, folgt der bisherige Chef des Zentraleuropa-Geschäfts Petros Papanikolaou.

