DAX – Ein neuer Trend etabliert sich

Um einen Trend nachhaltig zu gestalten, müssen immer wieder Korrekturbewegungen vollzogen werden. Auch der aktuelle, seit Mitte Oktober bestehende Trend, wird früher oder später eine solche Korrekturbewegung erfahren. Ungeachtet dessen, hat sich mit dem Ausbruch aus der Unterstützungszone und dem Bruch der Abwärtstrendlinie ein neuer Trend etabliert. Dieser ging, wie an dieser Stelle bereits erwähnt, mit der Statistik einher.



Die Jahresendrallye ist also in vollem Gange und dürfte auch noch weiter tragen. Zuletzt wurde das jüngste Top vom August überwunden. Eine Gegenbewegung auf die letzte Anstiegsbewegung sollte nicht verwundern, sollte aber nicht allzu lange anhalten. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was allerdings bei einer solch steilen Anstiegsbewegung nicht sonderlich verwundern dürfte. Das nächste Ziel sollte sein, das Top von Anfang Juni zu überwinden. Trotz der nach wie vor vorhandenen Probleme mit Krieg und Inflation, hat sich die technische Lage am Markt also klar verbessert.

