DAX nähert sich dem Jahreshoch

Die Inflation geht weiter zurück und das spielt den Notenbanken in die Karten, denen nach den Turbulenzen im Bankensektor in Sachen Zinserhöhungen etwas die Hände gebunden sind. Sollten heute auch die Verbraucherpreise aus der Eurozone und der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben aus den USA den Abwärtstrend in Deutschland bestätigen, wäre zumindest aus dieser Sicht Entwarnung gegeben. Ob das allerdings bereits die Zinssenkungsfantasie rechtfertigt, die die Anleger gerade in den Aktienmarkt einpreisen, darf bezweifelt werden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Deutsche Aktienindex notiert drei Wochen nach dem Zusammenbruch der ersten größeren Bank in den USA seit der Finanzkrise schon wieder nahe seines Jahreshochs. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn der Markt sich auf diesem Niveau erst einmal eine Pause gönnt, bevor dann die Reise weiter nach oben geht und die Bankenkrise endgültig abgehakt werden kann.

Was dieses Thema angeht, könnte sich allerdings auf der anderen Seite des großen Teichs eine größere Krise zusammenbrauen. Im Immobiliensektor, genauer gesagt im Bereich Gewerbeimmobilien, geht die Nachfrage deutlich zurück. In der Finanzhauptstadt New York stehen so viele Gewerbeimmobilien leer wie nie zuvor. Dies könnte mittelfristig den Druck auf Banken wieder deutlich erhöhen, wenn es hier zu Kreditausfällen kommt.

Wie die Finanzkrise 2008 gezeigt hat, ist kein anderer Markt so sehr auf Wachstum ausgelegt wie der US-Immobilienmarkt. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, dürften die Folgen auch in Europa zu spüren sein. Ein Risiko, das Anleger trotz aller Erleichterung über die derzeitige Beruhigung im Finanzsektor zumindest mittelfristig weiter auf dem Schirm haben sollten.