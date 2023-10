DAX - Der nächste kleine Hoffnungsschimmer ist im Anmarsch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In den letzten Tagen hat sich wieder einmal gezeigt, dass es nicht ratsam ist, nur auf die Statistik der vergangenen Jahre zu handeln. Auch wenn die Saisonalität bis zum Jahresende eine beeindruckende Performance aufweist, sind die Marktteilnehmer derzeit noch nicht davon überzeugt. Der DAX befindet sich weiterhin in einem seit August bestehenden Abwärtstrend. Die nächste Unterstützung befindet sich im Bereich von 14.500 Punkten. Das sind zunächst die negativen Fakten, die für eine Fortsetzung dieses Trends sprechen. Allerdings muss bei aller Sorge auch das Positive hervorgehoben werden. Die saisonale Stärke wurde bereits angesprochen, aber auch die Indikatoren stehen entweder vor Kaufsignalen oder haben diese bereits generiert. Auch die Stärke am Freitag lässt einen Hoffnungsschimmer aufkeimen. Somit könnte der Markt zumindest eine Bodenbildung vollziehen. Ob es schon für eine Trendwende ausreicht ist derzeit zumindest fraglich.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Es ist wieder soweit: Unsere Chart-Show-Charity ist gestartet. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Kältebus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“.

Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

