DAX – Das nächste Scheitern steht bevor!

Wenn sich die Marktteilnehmer so fühlen, als wären sie wieder einmal von einer Behörde so richtig vorgeführt worden, dann haben die Bären erneut die Oberhand gewonnen. Wie jeder aus eigener Erfahrung wissen dürfte, bringt es wenig, sich gegen solche Marktgegebenheiten aufzulehnen. Der Gesamtmarkt sitzt einfach am längeren Hebel und kann folglich machen was er will, was er auch ausgiebig und ohne Rücksicht auf Verluste einzelner immer wieder zum Besten gibt. Der Markt hat nun einmal keine Existenzängste und so bleiben immer wieder einige, die nicht richtig positioniert sind, auf der Strecke.



Das Umfeld ist derzeit so unsicher und die Rahmenbedingungen so schlecht, dass vielleicht auch die Gesamtheit der Marktteilnehmer nicht mehr so sicher ist, wie es weitergehen soll. Der DAX befindet sich jedenfalls in einem übergeordneten Abwärtstrend und Erholungsansätze werden zunehmend im Keim erstickt. Zuletzt sah es so aus, als könne die Abwärtstrendlinie zumindest getestet werden, mit dem Freitagsschluss konnte allerdings lediglich gerade so der untere Bereich der Unterstützungszone gehalten werden. Auch der Wochenauftakt dürfte kaum für eine Stimmungsaufbesserung sorgen. Ob die Saisonalität für das Jahresende noch eine Verbesserung bringt, bleibt offen und wird sich erst in einigen Wochen zeigen.

