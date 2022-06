DAX - Ein kräftiger Schluck aus der Pulle

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es war keine gute Woche für den DAX. Am Ende nahm der deutsche Leitindex aber noch einmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Der Absturz, der am Donnerstag generiert wurde, konnte am Freitag komplett negiert werden. Diese beiden Kerzen zusammengenommen, ergeben eine Hammer-Formation, die für eine Trendwende steht. Sollte zum Wochenauftakt das Hoch vom Freitag überschritten werden, gilt dies als Kaufsignal. Die Bäume werden dann zwar auch nicht in den Himmel wachsen, eine kräftige Gegenbewegung dürfte in diesem Fall aber zu erwarten sein. Divergenzen und Kaufsignale bei den Indikatoren sprechen ebenfalls kurzfristig für ein solches Verhalten. Lediglich die Umsätze ziehen nur leicht an und unterstützen derzeit noch nicht eine solche Bewegung. Trotzdem hat sich die Lage mit der Freitagsbewegung und den Indikatorensignalen etwas verbessert. Ein Test der Abwärtstrendlinie ist somit denkbar.

