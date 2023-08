DAX kommt weiter nicht vom Fleck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Etwas Erleichterung war gestern zwar zu spüren, nachdem die Inflation in den USA im Juli nur moderat gestiegen war, die erhoffte Dynamik ist dennoch nicht in den Aktienmarkt gekommen. Zu viel Erwartung von sich abschwächendem Preiswachstum und einem möglichen Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken wurde in den vergangenen Monaten bereits in die Aktienkurse eingepreist. Deshalb stellt sich die Frage, woher im saisonal eher schwachen Börsensommer die nötigen Impulse für eine Fortsetzung der Rally kommen sollen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Auch die aktuelle Berichtssaison der deutschen Blue Chips läuft nicht wirklich rund. Das Handelsblatt hat ausgerechnet, dass die Nettogewinne der 40 DAX-Unternehmen in der ersten Jahreshälfte um 22 Prozent eingebrochen sind. Und wie wir auch gestern vom Konjunkturbarometer Siemens gehört haben, ist die Stimmung in den Chefetagen hinsichtlich der zweiten Jahreshälfte eher getrübt. Vor allem der Blick nach China schürt den Pessimismus, die zweitgrößte Volkswirtschaft kommt nach der Corona-Pandemie nicht wieder ins Laufen.

Der Deutsche Aktienindex versuchte sich gestern nach den Daten zur US-Inflation an der 16.000er Marke, konnte sie aber mit dem Gegenwind von der Wall Street nicht halten. Die Hürde dürfte auch vor dem Wochenende nur schwer zu überwinden sein. Damit gilt es für den DAX weiter, die Unterstützung bei 15.700 zu halten, um nicht stärker abzurutschen.