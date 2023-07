DAX kann erneut 16.000er Marke nicht halten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass der Deutsche Aktienindex erneut ohne neues Allzeithoch im Gepäck unter die 16.000er Marke abtaucht, könnte den Geduldsfaden der Optimisten langsam, aber sicher reißen lassen. Eines steht am heutigen Mittwoch fest: Die Käufe vor dem Wochenende am letzten Tag des zweiten Quartals waren eher der Kosmetik als dem Glauben an weiter steigende Kurse geschuldet.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Diesen Glauben haben zumindest auch die Vorstände und Aufsichtsräte von drei DAX-Unternehmen verloren. Die Manager von Siemens, Deutscher Post und Infineon haben sich in den vergangenen Wochen von Anteilen ihrer Unternehmen getrennt. Vielleicht im richtigen Moment, denn alle drei Aktien haben seitdem einige Prozent verloren. Diese sogenannten Insider-Verkäufe sind immer auch ein Zeichen dafür, dass die Luft nach oben zunächst einmal dünner und die Chance auf weitere Kursgewinne kleiner wird. Auf der anderen Seite sollten sich langfristig orientierte Anleger davon nicht beirren lassen, nur die aktiveren Kurzfristsprinter könnten ebenfalls über Gewinnmitnahmen vor einem traditionell schwächeren Sommer nachdenken.

China zieht die Daumenschrauben gegenüber den USA und ihrer Verbündeten an. Wer mit dem für morgen geplanten Besuch der US-Finanzministerin Yellen Pekings auf eine Entspannung des Verhältnisses gehofft hatte, wurde spätestens gestern Abend eines Besseren belehrt. So hat China nun Beschränkungen für den Export bestimmter und für die Chip-Herstellung wichtiger Rohstoffe angekündigt. Dies als Reaktion auf die Ausfuhrbeschränkungen seitens der USA, was die daraus hergestellten Chips angeht. Von dieser Seite stehen die Zeichen also eher auf Konfrontation statt auf Kooperation, was auch Unternehmen in diesem Sektor spüren und so Investitionen in derzeit gehypte Zukunftstechnologien wie KI und E-Mobilität an der Börse wieder etwas unattraktiver machen könnten.