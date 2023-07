DAX kämpft wieder um die 16.000

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Einmal schnell nach unten und ebenso schnell wieder rauf, ist der Deutsche Aktienindex nun zurück auf der 16.000er Marke, um die es im heutigen Handel gehen dürfte. Darunter warten der altbekannte Seitwärtskanal, darüber die 16.200 Zähler, die es auf dem Weg zu neuen Allzeithochs zu knacken gilt. Mit weiterhin sommerlichen Temperaturen draußen droht in der Börse mindestens mal bis zur nächsten Fed-Sitzung am 26. Juli eine impulslose Zeit mit wenig Bewegung im DAX. Die Volatilität könnte weiter zurückgehen, wenn unterhalb der 16.000 Punkte nicht verkauft wird, sich nach oben aber auch keine Käufer finden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Mit den großen Banken ist am Freitag die Berichtssaison in den USA gestartet. Nach dieser eher gemischten Vorstellung dürften neben weiteren Bilanzen der Bank of America, Goldman Sachs und Netflix auch die am Mittwochabend nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen des E-Autopioniers Tesla die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen. Hier geht es vor allem darum, wieviel unter dem Strich in der Bilanz hängengeblieben ist. Denn Tesla hat in diesem Jahr durch zahlreiche deutliche Preissenkungen den Umsatz kräftig angekurbelt. Die Frage ist nun, ob dies nur zu einem Anstieg der Auslieferungsquote führte oder ob der Konzern weiterhin im Plus agiert. Denn die Konkurrenz schläft nicht und wird auch durch den zweitgrößten amerikanischen Elektrofahrzeughersteller Rivian immer stärker.

Bei dem anderen Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk sieht es allerdings deutlich schlechter aus. Der Kurznachrichtendienst Twitter erwirtschaftet seit seiner Übernahme nur noch die Hälfte der Werbeerlöse. Viele Werbetreibende haben die Plattform seitdem verlassen. Auch die hohen Schulden durch die Übernahme belasten die Bilanz. Bislang ist Twitter also ein deutlichen Minusgeschäft für den sonst geschäftlich sehr erfolgreichen Eigentümer.