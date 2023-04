DAX kämpft weiter mit dem 15.700er Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank ist nach den gestern veröffentlichten Inflationsdaten nicht kleiner geworden. Einem stärker als erwarteten Rückgang der Gesamtrate stand ein Anstieg der für die Fed wichtigeren Kernrate gegenüber. Das Ende des laufenden Zinserhöhungszyklus ist damit weiterhin offen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

In einer ersten Reaktion auf die Daten gelang dem Deutschen Aktienindex ein Ausbruch auf ein neues Jahreshoch bei 15.827 Punkten. Aber auch dieses konnte nicht gehalten werden. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen nach starken Kursgewinnen bleibt hoch, weil die Anleger noch kein klares Bild von der zukünftigen wirtschaftlichen und vor allem geldpolitischen Entwicklung haben. Die letzten 600 Punkte bis zum Allzeithoch dürften für den DAX deutlich schwerer werden als die fast 4.000 Punkte seit Oktober vergangenen Jahres.

Der hessische Pharmakonzern Merck muss mit der Aussetzung der klinischen Prüfung des Multiple-Sklerose-Medikaments einen schweren Schlag hinnehmen. Der geplante Blockbuster Evobrutinib befindet sich in der letzten Phase der Tests. Eine Ablehnung der Zulassung wäre in der Tat katastrophal für das Unternehmen. Die Aktie von Merck fiel gestern dementsprechend, kann sich aber heute schon wieder leicht erholen. Zwar ist die Zukunft des Medikaments weiter ungewiss. Sollte es sich am Ende aber nur um eine vorübergehende Vorsichtsmaßnahe der Gesundheitsbehörden handeln, könnte der gestrige Kursrutsch durchaus einen Einstiegsrabatt für potenzielle Merck-Aktionäre darstellen.