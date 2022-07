DAX kämpft sich in die Pluszone vor

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Monat für Monat hoffen die Anleger darauf, dass die zunächst „vorübergehende“, aber nun scheinbar hartnäckige Inflation ihren Hochpunkt erreicht hat. Die gestern aus den USA gemeldeten 9,1 Prozent für Juni haben diese Hoffnungen ein weiteres Mal zerschlagen. Nun steht für die US-Notenbanksitzung in zwei Wochen sogar eine Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt im Raum. Diese Aussicht macht wahrlich keine Lust auf Aktien. Und dennoch präsentieren sich sowohl die Wall Street als auch der Deutsche Aktienindex relativ stabil, die Reaktionen auf solche Daten wie gestern waren schon mal stärker. Das wiederum ist ein positives Signal. Solange der DAX sein in der Vorwoche erreichtes Jahrestief nicht noch einmal unterschreitet, besteht weiterhin die Chance auf einen doppelten Boden, der eine Trendwende nach oben auslösen könnte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Deutsche Telekom verkauft einen Mehrheitsanteil ihres Funkturm-Geschäfts an eine strategische Investorengruppe. Die Höhe der Mittelzuflüsse wird auf über zehn Milliarden Euro geschätzt, die dafür genutzt werden sollen, um Schulden abzubauen. Die Investorengruppe GD Towers betreibt bereits mehrere Funktürme in Deutschland und Österreich und will das Geschäft deutlich ausbauen. Sollte dies erfolgreich sein, profitiert die Telekom durch ihre weiterhin bestehende Beteiligung von 49 Prozent davon und sie behält sich außerdem das Recht offen, die Verfügungsgewalt zurückzukaufen. Für die Telekom ist es ein sogenanntes Win-Win-Geschäft. Zum einen kommt frisches Geld in die Kasse, das an anderer Stelle gut eingesetzt werden kann. Zum anderen ist eine erfolgreiche Entwicklung dieses Geschäftsbereiches für die Telekom weiterhin vorteilhaft.