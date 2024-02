DAX: Ab ins Wochenende - vorher gilt es aber noch was zu beachten...

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX seitlich und auf hohem Niveau ins Wochenende

Indikatoren stützen aktuelles Level

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.005, 17.030, 17.050

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.784, 16.529, 16.387

· Oberes Bollinger-Band: 17.157, Mittleres Bollinger-Band: 16.797 und Unteres Bollinger-Band: 16.437

· 100-Tage-Linie: 16.004 und 200-Tage–Linie: 15.973 sowie: 38-Tage-Linie: 16.745

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: positiv | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 16.960 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 16.784, 16.529, 16.387 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Ab ins Wochenende – aber vorher wird dies noch wichtig werden: Wie die letzten Tage so bleibt auch heute die Region von 17.005 bis 17.050 der strategische Wegweiser. Nach unten bietet die 16.784´er Marke weiterhin die nächste beachtenswerte charttechnische Auffanglinie. Auch wenn es zum heutigen Wochenausklang kein neues Allzeithoch geben sollte. Der deutsche Leitindex wird sich heute seitlich und auf hohem Niveau ins Wochenende verabschieden. Der DAX hat sich sprichwörtlich und faktisch „da oben“ festgebissen. Die Bandbreite von 17.005 bis 17.050 Punkten bleibt dabei im unmittelbaren Fokus. Aber auch allgemeine Geduld bleibt dabei weiterhin gefragt.

Kurzfristig Geduld – mittelfristig Fokus auf die Fibonacci-Projektionslinien. Der kurz- bis mittelfristige Zielkorridor bleibt bis hin zu 17.220 Indexpunkten aufrecht. Hier verläuft die erste Fibonacci-Projektionslinie. Gemessen an den gesamten Rahmenbedingungen aus chart- und markttechnischen Signalen ein mittelfristig realistisches Ziel.

Wie lautet daher der „Kompass“ für den heutigen Tag?: Der DAX wird auch heute wieder unterhalb der 17.000 / 17.005 beginnen. Die kurzfristige Slow-Stochastik signalisiert nach ihrem jüngstem Kaufsignal positive Grundtendenz. Überdurchschnittliches Volumen untermauert dabei den übergeordnet aufwärtsgerichteten Trend. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku sind ebenfalls weiter als positiv zu werten. Auch das Momentum bildet die kurz- bis mittelfristige Stärke ab. Kurzfristig orientierte sollten sich bezüglich Stopps und Absicherung an der Unterstützung bei 16.784 Indexzählern orientieren. Diese Marke bietet auch am heutigen Freitag Luft für immer mögliche kurzfristige Schwankungen nach unten. Nach oben bleibt dagegen auch heute der Blick nach wie vor auf die 17.220 gerichtet. Gleich zum Handelsstart wird sich der DAX abermals an der Hürde 17.000 / 17.005 versuchen. Prallt er wie schon gestern daran ab, dann sollte man trotzdem ruhig bleiben. Die 16.784 Punkte bieten trotzdem eine gute Supportlinie. Zuletzt wurde diese am 24.Januar 2024 getestet. Damals mittels einer grünen Tageskerze.

Fazit:

· DAX seitwärts in den Wochenschluss

· Markttechnik bietet weiter Rückenwind

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.