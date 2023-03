DAX - holt anfängliche Verluste wieder auf. Rheinmetall im DAX [...]

Die geplante Übernahme der Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS vertrieb bei den Investoren die eine oder andere Sorgenfalte. Dennoch bleiben sie zum Auftakt in die neue Handelswoche verunsichert. Neben den Ängsten rund um den Bankensektor steht die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed im Fokus der Anleger. So startete der DAX® zunächst mit einem Abschlag von knapp einem Prozent. Im Vorlauf des Vormittags wurden die anfänglichen Verluste jedoch zunächst wieder ausgebügelt.

Bayer hat in China eine erweiterte Zulassung für das Prostatamedikament Nubeqa erhalten. Die Investoren quittierten den Aufstieg von Rheinmetall in den DAX® mit einem Kursaufschlag. Der Batteriehersteller Varta plant eine Restrukturierung und eine Kapitalerhöhung. Die Aktie sackte daraufhin zweistellig ab. Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank starteten mit deutlichen Abschlägen in den Handel.

Widerstandsmarken: 14.760/14.980/15.080/15.140/15.260 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.380/14.460/14.540/14.690 Punkte

Der DAX® startete mit Abschlägen in den Handelstag und sank kurzzeitig in den Bereich von 14.460 Punkten. Einige Investoren nutzten die anfängliche Schwäche und deckten sich ein. So drehte der Index im weiteren Verlauf nach oben und stößt aktuell in die Widerstandszone 14.760/14.800 Punkte. Gelingt der Ausbruch über diese Zone, besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 14.980/15.000 Punkte. Dort hat sich ein Kreuzwiderstand gebildet, der möglicherweise nicht gleich im ersten Anlauf überwunden wird. Auf der Unterseite sollten Anleger stets das heutige Tief bei 14.460 Punkten im Auge behalten.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

A2FHD9*

1.025,00

24.03.2028

Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

7,25

15

13.790,102141

14.282,408787

Open End

DAX®

HC4L2X

2,25

25

13.880,0544

14.168,759532

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

6,96

-15

15.752,313574

15.259,266159

Open End

DAX®

HC4J4X

13,00

-25

15.358,414698

15.063,533136

Open End



