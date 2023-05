DAX hinkt mal wieder der Wall Street hinterher

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ein Scheitern der Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern um die Schuldenobergrenze in den USA dürfte an den Weltbörsen wohl zu einem Kursrutsch ungeahnten Ausmaßes führen. Denn obgleich hier und da vielleicht etwas Nervosität vor dem nächsten Treffen vorhanden sein dürfte, alles in allem rechnet wohl nahezu jeder an der Börse auch dieses Mal mit einem am Ende doch positiven Ausgang, wenn auch in allerletzter Minute. Die heutigen Gespräche müssen also nicht die letzten sein, was die Börse aber durchaus bereits einkalkuliert hat.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Im Deutschen Aktienindex dürfte es viel mehr die Enttäuschung der Anleger darüber sein, dass die 16.000er Marke unerreichbar scheint, die einige jetzt den Rückzug antreten lässt. In den vergangenen Tagen ist nach einer monatelangen Outperformance des DAX gegenüber der Wall Street die relative Schwäche zurückgekommen. Zu verführerisch sind nach 30 Prozent Plus immer noch Gewinnmitnahmen vor einem saisonal eher schwachen Börsensommer. Hält das Niveau zwischen 15.650 und 15.700 Punkten nicht, dürfte sich der Abwärtstrend beschleunigen.

Nach den jüngsten eher schwachen Wirtschafts- und Inflationsdaten ist aus der Zinsangst wieder Rezessionsangst geworden. Die Fed könnte zwar ihr Ziel erreicht bzw. an diesem auch angekommen sein, allerdings mit den verbundenen Bremsspuren in der Wirtschaft und damit auch den Gewinnerwartungen der Unternehmen. Bevor der Aktienmarkt vielleicht im zweiten Halbjahr ein Ende der Zinserhöhungen feiert, könnte es also erst noch einmal runter mit den Kursen gehen. Und das nicht, weil in Washington die Angst vor einer Insolvenz der größten Volkswirtschaft droht.