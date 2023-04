DAX hat sein Wochenziel erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit dem neuen Jahreshoch im Deutschen Aktienindex dürfte der Markt sein Ziel für die Osterwoche mehr als erreicht haben, weshalb die nächsten zwei Tage eine noch ruhigere Angelegenheit werden sollten. Denn am Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten an, auf die Anleger in Frankfurt erst am Dienstag kommender Woche reagieren können. Zurückhaltung prägt somit weiter das Geschehen an der Börse.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Für eine zunächst weiterhin positive Tendenz sprechen aus technischer Sicht in jedem Fall das neue Verlaufshoch im DAX, aber auch die mögliche Wiederholung der Statistik, wonach der Börsenmonat April einer stärksten des Jahres ist. Es könnte also gut sein, dass sich der DAX in den kommenden vier Wochen noch einmal aufbäumt, damit dann aber zunächst den Schlusspunkt unter die Rally seit vergangenem Oktober setzt. Denn am Horizont zeichnet sich nach den jüngsten Konjunkturdaten aus den USA eine Rezession ab, die auch für die Unternehmensgewinne nicht ohne Folgen bleiben dürfte.

Die ING setzt als erste große Direktbank ein Ausrufezeichen und die großen Geldhäuser unter Druck. Die Drei vor dem Komma beim Tagesgeld ward schon lange nicht mehr gesehen und liegt auch weit über dem, was andere Banken ihren Kunden trotz der EZB-Zinswende zahlen. Müssen die Großen nun nachziehen, drückt das auf die Zinsmargen und das Geschäft. Nachdem zunächst die Euphorie über wieder steigende Zinsen auch die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank auf eine Rally schickten, die dann von den ersten Bankenpleiten in den USA abrupt beendet wurde, könnte mit Blick auf den Bieterwettstreit um die höchsten Zinsen für Kunden die Luft nun erst einmal ganz aus dem Sektor sein.