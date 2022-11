DAX hält sich über der 13.000 Punkte-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat im Oktober, sorgte in der vergangenen Woche eine Erholungsrally an den asiatischen Börsen für einen Zwischenspurt im DAX. Zu verzeichnen war ein Wochenhoch mit mehr als 13.400 Punkten. Vor allem in China und der Sonderverwaltungszone Hongkong hatten Spekulationen über eine Abkehr Pekings von der Null-Covid-Politik deutliche Kursgewinne ausgelöst. Dies sorgte dafür, dass auch hierzulande die Risikobereitschaft zwischenzeitlich stieg. Spielverderber war anschließend US-Notenbankchef Jerome Powell, der die Leitzinsen erneut deutlich anhob und keine Abkehr der restriktiven US-Geldpolitik signalisierte. Der DAX fiel daraufhin auf sein Wochentief bei rund 13.000 Punkten.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Volkswagen Vz.





In Stuttgart wurden die Aktien von VW und Deutsche Bank in dieser Woche rege gehandelt. Der Automobilhersteller VW hat rund 730 Preisfeststellungen auf sich vereint. Der Konzern hat im abgelaufenen Quartal aufgrund hoher Abschreibungen in Höhe von fast 2 Milliarden Euro einen satten Gewinnrückgang von rund 25% hinnehmen müssen. Der Umsatz konnte dagegen um gut 24% zulegen. Aufgrund dieser Entwicklung haben die Analysten der Deutschen Bank das VW-Kursziel von 230 auf 200 Euro gesenkt. Die Aktie büßte daraufhin ein, notiert aber im Wochenvergleich fast unverändert.

Deutsche Bank





Die Deutsche Bank meldete ebenfalls Quartalszahlen und hat das dritte Quartal des laufenden Jahres mit einem Gewinn abgeschlossen - trotz rückläufiger Erträge aus dem Investmentbanking. Die Vorsorge für notleidende Kredite konnte auf 117 Millionen heruntergefahren werden. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen (FIC) sanken die Erträge gegenüber dem Vorjahresquartal um 12% auf 1,6 Milliarden Euro. Die Aktie gab nach, verlor aber auf Wochensicht nur knapp 1%.

