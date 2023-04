Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX geht in eine Seitwärtsbewegung über. Dies istnormal da er an der oberen Trendlinie angekommen ist.Der Dow Jones befindet sich in einem flachen Abwärtstrend, aus dem er sich erst befreien muss.

Mein Handelssystem ist seit dem 21.03.2023 long und hat sich nicht abschütteln lassen.



