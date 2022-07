DAX – freundlicher Wochenschluss wieder nur eine Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem Schock des Unterschreitens des März-Tiefs konnte sich der DAX in der zweiten Wochenhälfte erholen und wieder an die 21-Tage-Durchschnittslinie steigen. Wie in den letzten Wochen auch, war dieser Anstieg allerdings nicht von steigenden Umsätzen begleitet. Allerdings war beim zuvor erfolgten Absturz keine Volumenszunahme zu beobachten. Somit hat es sich nicht um einen finalen Ausverkauf gehandelt. Entsprechend liegt der Verdacht nahe, dass der freundliche Wochenschluss nur als Erholungsbewegung betrachtet werden darf. Ein Erreichen der Abwärtstrendlinie ist daher, ebenso wie eine Trendwende, noch nicht zu erwarten. Da die Indikatoren Kaufsignale gegeben haben oder kurz davor stehen, sollte in der kommenden Woche aber ein Unterschreiten der jüngsten Tiefs nicht erwartet werden.

