DAX folgt der Wall Street ins Minus

Der Deutsche Aktienindex macht weiter zwei Schritte vor und nur einen zurück. Das spricht aus technischer Sicht für einen intakten Aufwärtstrend, der nur durch eine Wall Street gebremst wird, an der die Angst vor steigenden Zinsen einfach nicht schwindet. Kein Wunder, zeigen doch die jüngsten Wirtschaftsdaten allesamt eine robuste Konjunktur in den USA an, was für eine weiter restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed spricht.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

So geht es heute im DAX also wieder diesen einen Schritt zurück, nachdem der Index gestern mit 15.658 Punkten noch ein neues Jahreshoch erreicht hat. Um weiter Richtung Allzeithoch zu laufen, sollten auf die Hoffnungen und vielen Vorschusslorbeeren vor allem auf eine wieder lockerere Geldpolitik irgendwann mal Fakten folgen. Das aber kann noch eine ganze Weile dauern und die Schaukelbörse damit anhalten.

Düster sieht es derzeit bei Adidas aus. Der Sportartikelhersteller muss seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigieren. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper Kanye West ist die Yeezy-Kollektion quasi unverkäuflich. Sollte das Geschäft mit diesen Produkten komplett abgeschrieben werden müssen, droht ein Verlust von rund 700 Millionen Euro. Was einst ein Aushängeschild der Marke Adidas sein sollte, reißt nun ein tiefes Loch in die Bilanz. Auch wenn das alles nicht wirklich positiv klingt, könnten der seit seinem Hoch im Sommer 2012 im Wert halbierte Aktienkurs und die jüngste Hiobsbotschaft für langfristig orientierte Investoren eine günstige Einstiegsgelegenheit darstellen.