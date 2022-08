DAX findet vorerst Halt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Egal ob nur eine kurzfristige technische Gegenbewegung auf die starken Verluste vom vergangenen Freitag oder möglicherweise doch eine nachhaltige Stabilisierung – alles, was den Deutschen Aktienindex weiter weg vom Jahrestief hält, ist derzeit willkommen. Denn unter 12.500 Punkten droht aufgrund der angespannten Situation auf dem Energiemarkt und mit dem nach Jackson Hole wohl endgültigen Liebesentzug der Geldpolitik ein rauer Herbst an der Börse. Stützend wirkt aktuell die Tatsache, dass sich die Gasspeicher in Deutschland doch schneller füllen als gedacht, was zum einen die Ängste vor eine Knappheit im Winter etwas reduziert und zum anderen für Entspannung bei den Energiepreisen insgesamt sorgen könnte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Heute stehen zudem die Inflationszahlen für Deutschland im Fokus, die um 14 Uhr veröffentlicht werden. Erwartet wird für den August eine Teuerungsrate von 7,8 Prozent. Alles, was im Rahmen liegt oder gar eine leichte Entspannung an der Preisfront andeutet, ließe die Börse aufatmen und könnte für eine Fortsetzung der Stabilisierung sorgen. Sind die Preise allerdings schon im August noch mit dem 9-Euro-Ticket und dem Tankrabatt stärker als erwartet gestiegen, dürfte dies die Angst vor einer zweistelligen Rate in den kommenden Monaten verstärken und die Europäische Zentralbank noch stärker unter Druck setzen, schneller an der Zinsschraube zu drehen. Ein schlechter Vorbote könnte hier die Inflationsrate des größten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sein, dort sind die Preise im August um 8,1 Prozent gestiegen.

Weiterhin schlechte Nachrichten gibt es auch von Deutschlands Sorgenkind Nummer Eins, Uniper. Der Konzern hat weitere vier Milliarden Euro Staatshilfe beantragt. Die Kassen des Unternehmens sind derart leer, dass es bereits jetzt kein neues Gas einkaufen kann. Laut Wirtschaftsminister Habeck benötigt Uniper jetzt schon die Liquidität aus der geplanten Gasumlage. Da diese aber erst im Oktober greift, steht der Gasimporteur mächtig unter Druck. Auch mit der kommenden Umlage bleibt fraglich, ob sie das Problem löst. Derzeit macht Uniper einen täglichen Verlust von 100 Millionen Euro. Die Umlage dürfte also nur die weiter auflaufenden Verluste lindern.