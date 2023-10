DAX findet keinen Halt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Schaut man sich die Stimmung unter den Anlegern an, ist der Aktienmarkt zumindest mal reif für eine technische Gegenbewegung nach oben. Der Fear & Greed Index des Nachrichtensenders CNN steht bei 20 und damit im Bereich extremer Angst. Dieser Pessimismus ist meist ein guter Nährboden für steigende Kurse. Im Deutschen Aktienindex sollte die 14.800er Marke jetzt nicht deutlich unterschritten werden, um die Chance auf eine Stabilisierung in dieser Handelswoche aufrechtzuhalten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Andererseits halten die fundamentalen Rahmenbedingungen sowie die geopolitischen Unsicherheiten die Anleger von langfristigen Positionierungen am Aktienmarkt ab. Das Ergebnis ist im besten Fall eine volatile Seitwärtsbewegung, im schlechtesten Fall rutscht der DAX zunächst auf die Unterstützung bei 14.450/14.500 Punkten.

Entscheidender Faktor über die Richtung der Börsen in den kommenden Wochen und Monaten bleibt die Entwicklung am Anleihemarkt. Hier ist kein Ende des Ausverkaufs in Sicht. Obwohl die Fed vor diesem Hintergrund eher beruhigende Töne anschlägt, der Markt folgt ihr auch dieses Mal nicht. Sowohl die EZB als auch die Fed werden auf ihren Sitzungen in dieser und der kommenden Woche die Füße stillhalten, so viel ist klar. Entscheidender wird daher sein, welche Aussagen sie zur zukünftigen Geldpolitik treffen. Bis dahin bleibt der Aktienmarkt angeschlagen und abrutschgefährdet.