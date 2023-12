DAX fehlen die Impulse. Cropenergies und United Internet mit Kurssprung

Der DAX® startete mit leichten Kursgewinnen in den Tag. Allerdings fehlen signifikante Impulse, um den Index auf 17.000 Punkte zu treiben. Viele große Investoren haben ihre Bücher scheinbar schon geschlossen.

Unternehmen im Fokus

Dem europäischen Automobilverband ACEA zufolge stieg die Zahl der Neuzulassungen in der EU im November an. Auf Sicht der ersten elf Monate des Jahre stieg die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge sogar zweistellig. In Deutschland stottert zwar der Motor. Dennoch starteten Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz und VW mit Kursgewinnen in den Tag. Die Aktie von Deutsche Bank klopft an das Jahreshoch. Schwache Zahlen und ein revidierter Ausblick von FedEx drückten auf die Notierung von Deutsche Post. Südzucker will Cropenergies nun komplett übernehmen. Der Zuckerhersteller hält bereits über 74 Prozent. United Internet erwartet für 2024 einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Dies quittierten die Anleger mit einem kräftigen Kursplus.

Widerstandsmarken: 16.750/17.006/17.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.253/16.391/16.500/16.605 Punkte

Nach der Seitwärtsentwicklung der vergangenen beiden Tage zwischen 16.605 und 16.750 Punkten stieg der DAX® zu Handelsbeginn über die Widerstandsmarke. Wie der MACD zeigt, fehlt das Aufwärtsmomentum. Solange die Marke von 16.750 Punkten hält besteht dennoch die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Kippt der Leitindex hingegen erneut unter die Unterstützung richten sich die Blicke wieder auf die untere Begrenzung des Seitwärtstrends bei 16.605 Punkten.

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

91,94*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

92,32**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

9,91

13.398,323812

15.073,114289

5

Open End

DAX®

HC977R

12,32

15.072,942257

15.910,997846

10

Open End

DAX®

HC0558

11,72

15.631,148405

16.189,180403

15

Open End

DAX®

HD136D

13,66

16.077,713324

16.412,129761

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

7,04

20.094,045086

18.420,21113

-5

Open End

DAX®

HC8E76

4,85

18.419,426641

17.581,342729

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

8,71

17.861,220492

17.302,164291

-15

Open End

DAX®

HD15GY

5,93

17.414,655574

17.080,294187

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte