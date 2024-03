DAX fehlen Impulse. Commerzbank gefragt [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am großen Verfallstag bewegte sich der DAX® zunächst kaum von der Stelle. Signifikante Impulse blieben aus. Die US-Börsen schlossen etwas leichter und die Renditen an den Anleihemärkten ziehen an. Am Nachmittag stehen US-Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Ob sie den Märkten entscheidende Impulse geben bleibt jedoch abzuwarten.

Unternehmen im Fokus

Die Commerzbank-Aktie erreichte im frühen Handel das Januarhoch. Bei einem Ausbruch über EUR 11,90 eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 13. Die Deutsche Post setzt die Bodenbildung bei EUR 38,70 fort. Der kurzfristige RSI-Indikator liegt im überverkauften Bereich und der MACD-Indikator signalisiert ein nachlassendes Abwärtsmomentum. Startet demnächst die Erholung? HelloFresh bestätigte heute die bereits veröffentlichten Eckdaten. Zudem meldete der Kochboxenversender für das abgelaufene Quartal einen weiteren Rückgang der aktiven Kunden. Nach dem drastischen Kurseinbruch vergangene Woche stabilisiert sich das Papier aktuell bei rund EUR 7. Vonovia meldete nach einer Neubewertung des Immobilienportfolios wie erwartet einen Milliardenverlust für 2023. Dennoch soll die Dividende leicht erhöht und die Investitionen auf eine Milliarde erhöht werden. Die Aktie startete dennoch mit einem Abschlag. Zalando kann sich nach dem gestrigen Kurssprung im Bereich von EUR 22,30 halten. Die nächste Hürde liegt auf Höhe des Novemberhochs von EUR 24,15.

Widerstandsmarken: 17.943/18.000/18.027/18.159/18.240 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.683/17.814/17.855/17.896 Punkte

Der DAX® konsolidierte gestern Nachmittag bis zur 61,8%-Retracementlinie bei 17.896 Punkte. In diesem Bereich stabilisierte sich der Index zunächst. Auf diesem Level nahm der Index den Handel heute wieder auf. Zwischen 17.855 und 17.896 Punkten findet der Leitindex eine starke Unterstützung. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert nachlassendes Abwärtsmomentum und der kurzfristige RSI-Indikator ist im neutralen Bereich Bei einem Anstieg über 17.943 Punkte könnten sich erste Kaufsignale zeigen und Impulse in Richtung 18.000 Punkte setzen. Der langfristige RSI-Indikator ist jedoch weiterhin im überkauften Bereich. Eine Korrektur scheint somit überfällig. Kippt der Index jedoch unter 17.814 Punkte droht eine Konsolidierung bis 17.683 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

84,22*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

75,96**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

12,66

14.356,6266

16.151,204925

5

Open End

DAX®

HC977R

19,07

16.151,020589

17.049,017334

10

Open End

DAX®

HC01HJ

14,30

16.749,151919

17.347,096643

15

Open End

DAX®

HC9791

16,16

17.227,656983

17.585,992248

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

4,97

21.531,25318

19.737,69979

-5

Open End

DAX®

HD275Q

5,11

19.736,859191

18.838,832098

-10

Open End

DAX®

HD39A4

6,47

18.839,662196

18.391,278236

-20

Open End

DAX®

HD3178

3,83

18.660,222797

18.301,946519

-25

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

