DAX fällt auf ein 6-Monats-Tief

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX /DE30 fällt um 1% und bricht unter wichtige mittelfristige Unterstützungszone

Die europäischen Börsenindizes starteten mit einem Rückschlag in die neue Woche. Auf dem gesamten alten Kontinent sind Rückgänge zu verzeichnen, wobei die meisten westeuropäischen Blue-Chip-Indizes heute mehr als 1% niedriger notieren. Die Aktien ziehen sich zurück, während die Anleiherenditen anziehen: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg heute um 8 Basispunkte auf 4,52% bei Redaktionsschluss. Die Eröffnung der Kassensitzung in den Vereinigten Staaten verlief ebenfalls negativ, und die wichtigsten Wall-Street-Indizes notierten zu Beginn der Sitzung 0,2-0,3% niedriger.

Die deutschen DAX-Futures (DE30) fallen heute um rund 1% und bewegen sich unterhalb einer wichtigen mittelfristigen Unterstützungszone im Bereich von 15.600%-Punkten. Die mit dem gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitt (lila Linie) markierte Zone wurde in den letzten Monaten mehrfach getestet, ein Ausbruch gelang jedoch bisher nicht. Der deutsche Index notiert nun auf dem niedrigsten Stand seit Ende März 2023, und wenn es den Bullen nicht gelingt, die Kontrolle wiederzuerlangen, sind die nächsten beiden zu beachtenden Unterstützungszonen bei 15.000 Punkten und 14.600 Punkten zu finden.

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.