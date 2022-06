DAX - es ist ein harter Kampf gegen den Trend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX update

Auch wenn in den letzten Handelstagen so etwas wie Hoffnung aufgekeimt ist, wurden an den letzten Tagen die aufgelaufenen Gewinne immer wieder abverkauft. Ein Erreichen der Abwärtstrendlinie ist bislang keine Option für die Marktteilnehmer. Die Indikatoren verlaufen im neutralen Bereich und geben keinen Anlass, auf bessere Zeiten zu hoffen. Der vor einigen Tagen generierte zusammengesetzte Hammer, dürfte inzwischen seine Wirkung wieder verloren haben. Die Umsätze zeigen ebenfalls an, dass die Marktteilnehmer derzeit keine Lust auf Investitionen haben. Andererseits herrscht auch kein Abgabedruck, was zumindest ein wenig beruhigt. Trotzdem dürften auch die kommenden Tage und Wochen weiter im übergeordneten Abwärtstrend verlaufen und den Marktteilnehmern wenig Freude bereiten.

Quelle Charts: ProRealTime.com

