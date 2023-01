DAX es gab 2 Kaufsignale

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Beim DAX gab es zwei Kaufsignale, bei 14200 und bei

14600. Zur Zeit sind 80% short. Wenn ich nur einen vom

Shorten abgehalten habe, hat sich meine Arbeit gelohnt.

Chartanalyse hier zu sehen: https://youtu.be/WQzFw2iG7Hw

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

--- New Outlook Express and Windows Live Mail replacement - get it here: https://www.oeclassic.com/