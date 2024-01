DAX - Das erwartete Pull-Back ist eingetreten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum Jahresabschluss wurde noch einmal ein Angriff auf die Marke von 17.000 Punkten versucht, ohne dass diese erreicht wurde. Vielmehr konnte das hohe Niveau nicht gehalten werden, was zu einer Intraday-Stimmungswende führte. Im weiteren Verlauf rutschte der DAX dann bis in den Bereich der Tops vom vergangenen Sommer ab. Hier wurde auch die erste Handelswoche des Jahres beendet. Einige Indikatoren sind bereits in den überverkauften Bereich gefallen und könnten bald Kaufsignale generieren oder haben dies bereits getan. Die relativ große grüne Kerze vom Freitag verspricht ebenfalls einen freundlichen Wochenauftakt. Allerdings zeigt die saisonale Statistik noch keine nachhaltige Aufwärtsbewegung an. Eine solche dürfte danach erst ab Ende März zu erwarten sein. Ungeachtet dessen ist kurzfristig nicht mit einem weiteren Abrutschen zu rechnen.

ENDSPURT Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nacht-Bus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

