DAX erreicht Widerstand bei 15.250 Punkten

Zumindest die Investoren fassen so langsam wieder Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors und greifen bei Aktien aus dem Sektor wieder zu. Behalten es die Kunden der Geldhäuser auch, könnte das Thema Bankenkrise bald schon wieder abgehakt werden. Doch nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen haben viele deutsche Sparer das Vertrauen in die vom Staat gesicherte Spareinlage verloren.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins “Stern” zufolge glauben 46 Prozent der Befragten, also fast jeder Zweite, dass die Bundesregierung im Notfall die Spareinlagensicherung von 100.000 Euro nicht halten kann. Eine so große Skepsis birgt Gefahren. Wenn ein Großteil der Bevölkerung so verunsichert ist, besteht ein deutlich höheres Risiko, dass die Kunden schon bei der kleinsten Unsicherheit in einem Bank Run ihre Konten leerräumen. Auch wenn sich also für den Moment die Nervosität an der Börse diesbezüglich etwas gelegt hat, ist das Thema noch lange nicht ausgestanden.

Mit den Bankaktien kann sich auch der Deutsche Aktienindex aber zunächst weiter erholen und stößt nun am Widerstand bei 15.250 Punkten an. Gelingt dem Markt der Sprung darüber, wäre der Ausverkauf der vergangenen Woche komplett aufgeholt und der DAX könnte den Aufwärtstrend Richtung Jahreshoch wieder aufnehmen. Darunter muss jederzeit damit gerechnet werden, dass der DAX das Niveau um 14.500 Punkten noch einmal testet und im besten Fall als Unterstützung bestätigt.