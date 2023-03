DAX erneut fester. Infineon mit dickem Aufschlag

Der DAX® hangelt sich zu Handelsbeginn weiter nach oben. Die Vorgaben aus den USA waren erneut gut und der GfK-Konsumklimaindex hat sich den sechsten Monat verbessert. Die Anleiherenditen rührten sich zunächst kaum von der Stelle. So stabilisiert sich der Index aktuell oberhalb von 15.200 Punkten. Ende der Woche werden Inflationszahlen aus Europa erwartet. Der volatile Kurs könnte sich also fortsetzen.

Aroundtown rutschte 2022 in die Verluste und streicht daher die Dividende. BASF bekam durch positive Analystenkommentare Unterstützung. Encavis streicht die Dividende. Henkel deutet einen Ausbruch über das Dezemberhoch an. Der Halbleiterhersteller Infineon hat die Gewinn- und Umsatzziele für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 angehoben. Jenoptik steigerte das EBIT und den Umsatz im vergangenen Jahr jeweils zweistellig. Das Management rechnet auch 2023 mit einem starken Wachstum und erhöht die Dividende für 2022. Die Kuwait Investment Authority hat rund ein Viertel ihrer Anteile an Mercedes-Benz verkauft, hält jedoch nach eigenen Angaben noch rund 53 Millionen Aktien. Siemens Energy hat einen Milliardenauftrag aus Italien erhalten. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Widerstandsmarken: 15.300/15.480/15.680 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.760/14.800/14.980/15.000/15.080/15.190 Punkte

Dem DAX® eröffnete erneut mit einem Gap nach oben und knackte dabei die Hürde bei 15.190 Punkten. Solange das Level nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum jüngsten Hoch bei 15.300 Punkten. Im weiteren Verlauf ist gar Luft bis 15.480 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex aktuell eine breite Unterstützungszone zwischen 15.080 und 15.190 Punkten. Rücksetzer in diesen Bereich oder gar bis 14.980 Punkte könnten Bullen als Einstiegschance nutzen. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb der 61,8%%-Retracementlinie an.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB53RV

174,39

10.250

18.000

15.09.2023

DAX®

HC2ADX

265,31

11.500

29.500

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB9WK8

10,13

15

14.134,756014

14.639,366804

Open End

DAX®

HC4L2X

2,92

25

14.538,570628

14.840,972897

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3612

3,95

-15

16.151,339982

15.645,803041

Open End

DAX®

HC4J4X

4,17

-25

15.747,525368

15.445,172881

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar.

