DAX – entsteht nun ein neues Hoffnungspflänzchen?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Immer wenn man eine Pflanze in den Topf oder das Erdreich setzt, muss diese besonders in der ersten Zeit mit ausreichend Wasser gepflegt werden, damit ein Gedeihen gewährleistet ist. Am Markt ist dies mit dem Prinzip Hoffnung alleine nicht getan. Das Wasser für die Kurse, damit diese steigen, ist das Volumen. Wenn die Marktbreite nicht vorhanden ist, wird es schwer werden, einen nachhaltigen Anstieg zu generieren.



Die vergangene Woche war erneut von Kursabschlägen gekennzeichnet. Bis zum Donnerstag gaben die Notierungen nach und fielen bis nahezu an das Tief, welches in der Vorwoche generiert wurde. Dieses Tief wurde ganz knapp verfehlt. Der Freitag war dann von einer kräftigen, dynamischen Gegenbewegung geprägt. Diese hat zwar technisch betrachtet nichts verändert, war aber wieder einmal ein gewisses „Statement“ der Marktteilnehmer. Allerdings war erneut nicht die breite Masse der Händler beteiligt, was an den unverändert niedrigen Umsätzen zu erkennen ist. Die Divergenzen bei den Indikatoren geben eine gewisse Unterstützung und Hilfestellung für eine Trendwende. Dies alleine dürfte aber kaum ausreichen um eine solche auch nachhaltig zu gestalten. Ein Erreichen der Abwärtstrendlinie ist in den kommenden Tagen zwar möglich, ein Ausbruch dürfte aber nur mit ansteigenden Umsätzen zu erreichen sein.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.