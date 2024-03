DAX - eilt von Rekord zu Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX update

Der DAX hat nach dem neuen Rekordhoch eine Verschnaufpause eingelegt, was für den Trend auch gut so ist. Die überkaufte Indikatorenlage konnte damit noch nicht abgebaut werden. Der Abstand zur 21-Tage-Durchschnittslinie ist noch immer recht groß, weshalb die neu begonnene Korrekturbewegung noch nicht abgeschlossen sein dürfte. Die Saisonalität zeigt zwar erst Ende März eine positive Lage an, scheint sich aber nach vorne verschoben zu haben.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.