DAX - Bei diesem Marktumfeld. wen wundert es .weitere Verluste

Es hatte sich ja schon seit einigen Wochen angekündigt, dass die Marktteilnehmer mehr schlecht als recht am Investieren sind. Die geringen Umsätze und die Indikatoren waren einfach zu erdrückend. Auch wenn einige Marktteilnehmer gerne etwas anderes gelesen hätten und eine negative Analyse bemängelten, bleibt doch die alte Börsenweisheit bestehen: Der Markt hat immer recht. So ist es nun auch dieses Mal wieder gekommen. Das Scheitern an der Abwärtstrendlinie, die überkauften Indikatoren und eben die geringen Umsätze gerade in den Erholungsphasen haben das angekündigt, was jetzt zu beobachten war. Der Schub am Freitag ist letztendlich nur die Folge dessen, was sich seit Wochen aufgebaut hat. Nun gibt es einige Chancen auf ein Halten. Die gestrichelte Abwärtstrendlinie könnte ein solcher Haltepunkt sein. Wahrscheinlicher ist aber, ein erneuter Test der jüngsten Tiefs. Sollte der Dax in diese Region erneut vordringen, dürfte hier allerdings die Chance recht groß sein, dass eine Gegenbewegung startet. Die kommende Woche sollte aber zunächst unter dem Zeichen nachgebender Notierungen stehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

