DAX deutet Stabilisierung an. Inflationszahlen im Blickpunkt

Es deutet sich eine Bodenbildung an. Nach den deutlichen Kursabschlägen an den Märkten eröffneten DAX® und EUROSTOXX®50 heute wenig verändert. In den USA ließ der Druck auf Dow & Co gestern trotz anhaltend hoher Zinsen und des Ölpreisanstiegs etwas nach. Investoren scheinen nun auf neue Inflationsdaten zu warten. Heute morgen meldete Spanien bereits einen leichten Anstieg der Verbraucherpreise um 3,2 Prozent. Der Wert lag jedoch unter den Erwartungen. Im Tagesverlauf werden noch Daten aus Deutschland und morgen aus der gesamten Eurozone erwartet.

Bei den Einzelwerten fielen im frühen Handel unter anderem die Aktien von ams Osram und Nordex. ams Osram will sich frisches Kapital beschaffen, um die Bilanz zu stärken und das Wachstum zu finanzieren. Der Windanlagenbauer konnte erneut einen Großauftrag einfahren. Nach dem gestrigen Rebound setzt Kion heute den Erholungskurs fort und distanziert sich damit weiter von der 200-Tage-Durchschnittsmarke. Chemietitel wie BASF und Lanxess setzten ihren jeweiligen Abwärtstrend hingegen im frühen Handel fort.

Widerstandsmarken: 15.309/15.450/15.628/15.695/15.743/15.816/15.868/15.957/16.043 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078/15.127 Punkte

Der DAX® pendelte in der ersten Handelsstunde in einer engen Range um den Schlussstand von gestern. Zwischen 15.127 und 15.309 Punkten bahnt sich nun eine Stabilisierung an. Wie tragfähig sie, muss sich noch zeigen. MACD und RSI deuten allerdings eine Chance auf eine Erholung an. Knackt der Index die Marke von 15.309 Punkte eröffnet sich Potenzial bis 15.450 Punkte un dim weiteren Verlauf bis 15.628 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 15.078 und 15.127 Punkte eine Unterstützungszone.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

241,13

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

229,57

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

10,32

12.176,423809

13.698,476785

5

Open End

DAX®

HC01QX

7,31

13.698,320442

14.459,947059

10

Open End

DAX®

HC0558

4,81

14.205,619319

14.712,759929

15

Open End

DAX®

HC9791

2,60

14.611,458421

14.915,376756

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,81

18.261,508841

16.740,325155

-5

Open End

DAX®

HC8E76

14,67

16.739,612208

15.977,959853

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

13,42

16.232,313331

15.724,241924

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

19,04

15.826,474229

15.522,605924

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

