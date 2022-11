DAX – Ein blutleerer Aufwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Aufwärtstrend des DAX geht mit verminderter Dynamik weiter. Die Marktbreite geht allerdings immer mehr verloren. Dies zeigt sich an den rückläufigen Umsätzen. Die Verkaufssignale der Indikatoren haben noch keine Wirkung entfaltet. Der Projektion-Oszillator konnte ein solches sogar noch verhindern. Beim MACD-Indikator besteht nun die Chance auf ein Abprallen an der Triggerlinie nach oben. Dies könnte dann eine finale Aufwärtsbewegung an die Widerstandzone werden.



Allerdings besagt die Statistik, dass im Dezember meist noch ein Knick nach unten kommt. Von heute bis zum Jahresende zeigt diese Saisonalität aber in 27 der letzten 34 Jahre eine gute Performance auf, auch wenn dies in den letzten Jahren nicht immer der Fall war. Das größte Problem für weiter steigende Notierungen dürfte derzeit die fehlenden Umsätze sein. Der Doji am Freitag ist ein Zeichen für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern, könnte aber dieses Mal auch dem Feiertag in den USA liegen.

