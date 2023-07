DAX bleibt stabil. Ceconomy im Blickpunkt

Der DAX® stabilisierte zum Handelsstart oberhalb der Marke von 16.000 Punkten. Die US-Inflationsraten gaben den Märkten gestern positive Impulse. Zudem purzeln die Renditen am langen und am kurzen Ende. Die heute veröffentlichten schwachen Wirtschaften aus China drückten zu Handelsbeginn jedoch auf die Stimmung. So sank der Export aus China im Juni um 12,4 Prozent gegenüber über dem Vorjahresmonat und die Importe um 6,8 Prozent.

BASF revidierte nach einem schwachen zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr nach unten. SMA Solar Technology gab nach negativen Analystenkommentaren nach. Die Stimmung bei Halbleiterwerten wie Aixtron und Infineon ist weiterhin positiv. Ceconomy setzt zum Handelsstart den Höhenflug fort. Maschinenbauer wie GEA Group und Krones schwächeln.

Nicht vergessen:

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.040/16.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.685/15.800/15.920/16.000 Punkte

Nach dem gestrigen Kurssprung schaltete der DAX® zu Handelsbeginn ein paar Gänge zurück. In der ersten Handelsstunde klopfte der Index an den Kreuzwiderstand bei 16.040 Punkten. Gelingt der signifikante Ausbruch über das Level, wäre der kurzfristige Abwärtstrend geknackt und es würde sich Potenzial bis zum Hoch von Anfang des Monats von 16.200 Punkten eröffnen. Unterstützung findet der Leitindex bei 15.920 Punkten und 15.800 Punkten.

Reverse-Bonus-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.500 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 110 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des DAX® zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC3RWJ

95,99*

18.500

11.000

22.000

15.03.2024

DAX®

HC2CN2

88,20*

18.000

13.000

22.500

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

14,53

12.820,91065

14.423,524481

5

Open End

DAX®

HC01N6

16,83

14.957,509599

15.491,492692

15

Open End

DAX®

HC4YCJ

5,76

15.384,829389

15.704,83384

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC6WGZ

9,98

19.228,073578

17.626,375049

-5

Open End

DAX®

HC6WGY

8,08

17.091,47463

16.556,511474

-15

Open End

DAX®

HC701M

5,55

16.664,15484

16.344,203067

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Zertifikaten und Faktor Optionsscheine sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

