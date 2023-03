DAX bleibt gelassen, während die Wall Street zittert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch nach den zwei Anhörungen des US-Notenbankchefs Powell ist die Börse nicht wirklich schlauer, wie weit und wie schnell die Leitzinsen in den USA in den kommenden Monaten steigen werden. Damit dürfte vieles von dem morgen anstehenden Arbeitsmarktbericht abhängen, weshalb sowohl Spannung als auch Zurückhaltung im Vorfeld steigen dürften. Während die Wall Street vor den Daten und der nächsten Fed-Sitzung am 22. März allerdings zittert, bleibt man in Frankfurt ziemlich gelassen. Anleger hierzulande sehen noch keinen Grund, sich von ihren Investments zu trennen. Der Deutsche Aktienindex hält sein hohes Niveau und es fehlen keine fünf Prozent mehr zum Allzeithoch.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Markt, der wohl am stärksten von den steigenden Zinsen betroffen ist, ist der Immobilienmarkt. Durchlebten Investoren in den vergangenen Jahren mit niedrigen Zinsen noch ein Traumszenario aus niedrigen Finanzierungskosten und steigenden Mieten, normalisiert sich dieses Verhältnis nun. Dies ist auch bei der LEG Immobilien zu sehen. Das Unternehmen will die Dividende aussetzen. LEG spürt neben den steigenden Zinsen aber auch eine steigende Unsicherheit im Immobilienportfolio. Die einbehaltende Dividende soll dafür genutzt werden, etwaige Risiken abzufedern. Betriebswirtschaftlich sicherlich die richtige Entscheidung, denn Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber eben nicht die Freundin des Dividendeninvestors.