DAX bleibt auf Kurs Allzeithoch

Der weiterhin robuste Arbeitsmarkt in den USA dürfte eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve weiter nach hinten schieben. Die Anleger hatten nach einer Reihe enttäuschender Wirtschaftsdaten gehofft, dass die restriktive Geldpolitik im März auch endlich ihre Bremsspuren am Arbeitsmarkt hinterlassen hat. Das aber ist scheinbar nicht der Fall, eine weiter sinkende Arbeitslosenquote und ein leicht höheres Lohnwachstum dürften die Fed im Mai nicht von einem – zwar womöglich letzten – Zinsschritt um 25 Basispunkte nach oben abhalten. An der Wall Street, die bereits gestern auf die Daten vom Karfreitag reagieren konnte, drehten die Kurse im Handelsverlauf allerdings bereits wieder ins Plus, aus Zinsangst wurde Konjunkturoptimismus.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

So macht nach dem langen Osterwochenende auch der Deutsche Aktienindex da weiter, wo er zuvor aufgehört hat. Das Jahreshoch bleibt in Schlagdistanz, genau wie das Allzeithoch nur noch gut 500 Punkte darüber. Die Saisonalität sowie die insgesamt gute Stimmung spielen den Bullen dabei in die Karten, denn wirklich neue Gründe für weiter steigenden Kurse gibt es nicht. Die insgesamt wieder zunehmende Risikoneigung sieht man auch an der Kursentwicklung des Bitcoins. Die Mutter aller Kryptowährungen ist zurück über der 30.000-Dollar-Marke.

Was die optimistischen Anleger derzeit allerdings so gar nicht interessiert, sind die zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan. Sollte die Gemengelage hier eskalieren, dürfte dies auch an der Börse nicht ohne Folgen bleiben. Eine Invasion Chinas hätte mehr als nur geopolitische Folgen. Vor knapp einem Jahr lief es vor der Invasion Russlands in der Ukraine ähnlich. Die Börsen ignorierten die Drohgebärden weitestgehend, bis sie dann über Nacht einsehen mussten, sich in einer falschen Sicherheit gewiegt zu haben.