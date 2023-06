DAX bleibt in Seitwärtsphase

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX zeigte sich am heutigen Feiertag unverändert in einer Seitwärtsbewegung über 15.900 Punkten und konnte auch den 10er-EMA weiterhin verteidigen. An der Lage hat sich damit zum Vortag nichts verändert.

Weiterhin gilt, solange der DAX den 10er-EMA weitgehend verteidigen kann, ist mit einer Seitwärtsbewegung oder wieder steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Allerdings ist das Gap im Bereich von 15.860 Punkten weiterhin offen und könnte für einen erneuten Kursrutsch unter 15.900 Punkte sorgen. Mittelfristig ist aber trotzdem mit eher weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 16.000 Punkten.

Indikatoren Long.

Anlaufmarken nach oben bei 16.000, 16.080, 16.100, 16.120, 16.140, 16.150 und 16.200 Punkten und nach unten bei 15.950, 15.900, 15.860, 15.700 und 15.650 Punkten.

Gaps nach unten bei 15.860, 15.600, 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Gaps nach oben bei 16.143 Punkten.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Mai: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.000 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 24)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (08. Juni 2023): Bei 15,22% (Vortag: 15,41%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (08. Juni 2023): Bei 76 (Vortag: 75) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Commitment of Traders (CoT-Report), (26.05.2023)

Die Commercials (US-Profis) haben ihre Long-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich weiter erhöht und sind weiter stark Long positioniert. Die Kleinanleger haben ihre Short-Positionen etwas reduziert.

Trading-Strategie

1. Short-Position im Bereich von 16.000 Punkten eröffnet. Stopp 16.050 Punkte. Kursziel 15.860 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

16.000 // 16.050 // 16.100 // 16.140 // 16.200 Punkte

Unterstützungen:

15.900 // 15.800 // 15.600 // 15.550 Punkte

Strategie für steigende Kurse



WKN:

HC2XML

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

15,75 - 15,76 Euro

Emittent:

HVB

Basispreis:

14.362,23 Punkte

Basiswert:

DAX

KO-Schwelle:

14.362,23 Punkte

akt. Kurs Basiswert:

15.960,00 Punkte

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

Hebel:

10,11

Kurschance:

Strategie für fallende Kurse



WKN:

HR8209

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

4,92 - 4,93 Euro

Emittent:

HVB

Basispreis:

16.399,53 Punkte

Basiswert:

DAX

KO-Schwelle:

16.399,53 Punkte

akt. Kurs Basiswert:

15.960,00 Punkte

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

15.860,00 Punkte

Hebel:

32,29

Kurschance:

