DAX bestätigt Sprung über 16.200 Punkte

Der DAX® kann sich im frühen Handel oberhalb der Marke von 16.200 Punkte halten. Feiertagsbedingt haben zahlreiche Marktteilnehmer den gestrigen Sprung verpasst und passen nun ihre Positionen an. Katalysator der gestrigen Entwicklung waren Spekulationen auf eine Einigung zur Erhöhung des US-Schuldenobergrenze. Aus Deutschland kamen heute hingegen wenig Impulse. So sank der Auftragsbestand in der deutschen Industrie im März um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Erzeugerpreise lagen im April um 4,1 höher als im Vorjahresmonat. Damit lag die Kennzahl unter den Erwartungen der Analysten. Dennoch reagierten die Anleihemärkte mit einem Anstieg der Rendite. Im Tagesverlauf werden einige Notenbänker Reden halten. Möglicherweise gibt es Signale für eine Zinspause.

Widerstandsmarken: 16.220/16.290/16.350/16.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.880/16.000/16.080/16.130 Punkte

Mit dem Sprung über 16.020 Punkte gelang dem DAX® gestern der Ausbruch aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend. Im weiteren Verlauf baute er die Gewinne bis 16.200 Punkte aus. In diesem Bereich hat sich der Index heute zu Handelsbeginn festgesetzt. Mit einem Ausbruch über 16.220 Punkte rückt das Allzeithoch von 16.290 Punkte erneut in greifbare Nähe. Im weiteren Verlauf ist gar eine Aufwärtsbewegung bis 16.430 (161,8%-Retracementlinie) möglich. Rücksetzer bis 16.000 Punkte dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein Stimmungsumschwung kündigt sich frühestens unterhalb von 15.880 Punkten an. Trotz des gestrigen Sprungs könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.800 und 17.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 7,91. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HB6Q17

189,89

11.750

20.000

15.12.2023

DAX®

HC4VFY

279,20

12.500

30.000

15.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

untere Barriere in Pkt.

obere Barrier in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC64ZL

6,11*

15.000

17.000

21.07.2023

DAX®

HC64YZ

4,85*

14.800

16.800

21.07.2023

DAX®

HC4LSY

5,98*

13.900

16.900

21.07.2023

DAX®

HC4LMT

6,65*

11.100

16.900

21.07.2023



