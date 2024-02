DAX beißt sich an der 17.000 die Zähne aus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Was für den Deutschen Aktienindex die 17.000, könnte nun für den wichtigsten Aktienindex der Welt, den amerikanischen S&P 500, die 5.000er Marke werden. Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass die Wall Street die magische Zahl auf der Anzeigetafel sehen will. Was allerdings danach passiert, dürfte auch wegweisend für den DAX werden und dann hoffentlich auch die Frage beantworten, ob der Index in Frankfurt seine runde Marke nun endgültig hinter sich lassen kann oder sie doch erst einmal als unüberwindbar zu den Akten legen muss.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Rahmenbedingungen für den Hürdenlauf in New York und Frankfurt sind allerdings alles andere als ermutigend. In Europa und speziell Deutschland noch weniger als in den USA. Nach dem vierten monatlichen Rückgang der Industrieproduktion in Folge noch einmal um 1,6 Prozent im Dezember dürfte der Weg aus der Rezession der deutschen Wirtschaft noch ein sehr langer werden. Besonders stark leiden aktuell die chemische Industrie und das Baugewerbe. Letzteres ist auch der Grund, weshalb sich die Wolken in der Finanzbranche in den vergangenen Tagen wieder verdunkeln. Die damit einhergehende Krise im Immobiliensektor könnte knapp ein Jahr nach den Turbulenzen bei den US-Regionalbanken wieder einmal zu einer Vertrauenskrise unter den Kapitalanlegern in ihre Bankeinlagen und der Anleger in die entsprechenden Aktien mutieren.

Zu alledem kommen noch wenig ermutigende Daten aus China. Das Land rutscht immer tiefer in die Deflation. Die Verbraucherpreise sind im Januar verglichen mit dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozent gesunken und damit so stark wie seit 15 Jahren nicht mehr. Das Interesse der weltweiten Investoren an chinesischen Aktien dürfte bereits auf dem Tiefpunkt angekommen sein. Gestern nun tauschte die Regierung in Peking völlig überraschend den Chef der Wertpapieraufsichtsbehörde aus. Was dahinter steckt, darüber kann nur spekuliert werden. Es ist aber zumindest mal kein Signal, das Vertrauen der Investoren wieder zurückzugewinnen.