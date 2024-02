DAX auf Rekordkurs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In dieser Woche hat der DAX wie zuvor schon die großen US-Indizes Geschichte geschrieben. Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag zum ersten Mal über der 17.000-Punktemarke. Doch fundamental bleibt es hierzulande schwierig, insbesondere in der Industrie, wie der jüngste monatliche Rückgang gezeigt hat. Seit Mai 2023 schrumpfte die Produktion oder stagnierte. Dennoch will die EZB keine schnellen Leitzinssenkungen einleiten, wie das EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel erneut bestätigt hat. Sie verwies auf die anhaltende Inflation im Dienstleistungssektor, einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. „Dies warnt davor, den politischen Kurs bald anzupassen.“ Zudem habe die Erfahrung der Vergangenheit gezeigt, dass die Inflation auch schnell wieder aufflammen könne.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Bayer

Die meistgehandelte Inlandsaktie an der Euwax ist mit hohen 1.347 Orderausführungen Bayer. Die milliardenschwere Übernahme des US-Konzerns Monsanto sowie die daraufhin folgende Klagewelle rund um das Thema Krebs und Glyphosat belastet Bayer nun schon seit Jahren. Über eine Zerschlagung des bislang in drei Sparten gegliederten Agrarchemie- und Pharmaunternehmens war immer wieder spekuliert worden. Bayer setzt aber erst einmal auf einen erheblichen Personalabbau und schlankere Strukturen. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und auch 2024 gehört die Bayer-Aktie mit einem Minus von rund 15 Prozent schon wieder zu den schwächsten DAX-Werten.

Morphosys

Hinter der Bayer-Aktie platzieren sich mit 650 Preisfeststellungen die Papiere von Morphosys. Die Aktie ist in diesem Jahr bereits kräftig um 87 Prozent gestiegen und führt mit Abstand das Performance-Ranking im SDAX in diesem Jahr an. Hinter dem Anstieg steht Übernahmefantasie; Novartis erwägt den deutschen Biotech-Konzern zu schlucken. Die Schweizer sind vor allem am großem Hoffnungsträger Pelabresib interessiert, denn das Blutkrebsmittel von Morphosys könnte ein Kassenschlager werden. Novartis bietet 2,7 Milliarden Euro, also 68 Euro je Morphosys-Aktie. Die Offerte wird von Morphosys-Chef Jean-Paul Kress begrüßt. Der Aktienkurs notiert inzwischen bei 63,50 Euro - nah am Übernahmeangebot.

