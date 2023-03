DAX - Zykliker belasten den Index

Der DAX® startete mit Verlusten in den Handelstag. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien drückten auf die Stimmung. Die Zinserhöhung seitens der Fed scheint noch nicht verdaut. Der deutliche Renditerückgang an den Anleihemärkten nutzte zunächst nicht viel. So verlor der DAX® am Vormittag über zwei Prozent.

Eckert & Ziegler will trotz eines Gewinnrückgangs eine Dividende auf Vorjahresniveau zahlen. Rheinmetall startete nach positiven Analystenkommentaren fester. TUI plant eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro, um Staatshilfen zurückzuzahlen und die KfW-Kreditlinien zu reduzieren. Zykliker wie Automobil- und Chemieunternehmen standen zu Handelsbeginn besonders unter Druck. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Widerstandsmarken: 14.980/15.000/15.050/15.200/15.300/15.480/15.680 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.540/14.690/14.760/14.900 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und sackte im weiteren Verlauf unter die Unterstützung bei rund 15.000 Punkten. Damit wurde der kurzfristige Seitwärtstrend nach unten durchbrochen. Aktuell halten die Bullen bei 14.900 Punkten dagegen. Sinkt der Index jedoch unter das Level droht eine weitere Verkaufswelle bis 14.760 Punkte. Positive Impulse sind hingegen frühestens bei einer Stabilisierung oder oberhalb der kurzfristigen Abwärtstrendlinie und damit bei 15.200 Punkten zu erwarten.

Basiswert

WKN

Emissionspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

DAX®

A2FHD9*

1.025,00

24.03.2028

Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HB9WK8

7,08

15

14.198,577966

14.705,467199

Open End

DAX®

HC4L2X

1,69

25

14.604,215903

14.907,983594

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Faktor

Basispreis in Pkt.

Resetbarriere in Pkt.

FinalerBewertungstag

DAX®

HC3612

5,68

-15

16.224,267313

15.716,447746

Open End

DAX®

HC4J4X

7,04

-25

15.818,629376

15.514,911692

Open End



Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte