DAX - Zurückhaltung nach Fed-Entscheidung. Commerzbank und ThyssenKrupp im Blickpunkt.

Der DAX® reagierte auf die Zinspause seitens der Fed im frühen Handel mit Kursabschlägen. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, dass man bei weiteren Zinserhöhungen vorsichtig sein und die Inflationsentwicklung genau im Auge behalten wolle. Weitere Zinserhöhungen werden somit nicht ausgeschlossen. Vor allem zinssensitive Titel reagierten in den USA mit deutlichen Kursverlusten. Die europäischen Aktienindizes zogen zum Handelsstart nach.

Bei den Einzelwerten fielen im frühen Handel unter anderem die Aktien von Aurubis und Delivery Hero auf. Der Kupferhändler musste kürzlich die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr senken. Hintergrund waren umfangreiche Diebstähle in Millionenhöhe. Dies belastete auch den Großaktionär Salzgitter. Delivery Hero profitierte von positiven Analystenkommentaren. Bei Commerzbank und ThyssenKrupp rückt die 200-Tage-Linie in den Fokus. Das Bankhaus versucht seit Tagen, die wichtige Hürde zu überwinden. Beim Industriekonzern konnte die Marke zuletzt verteidigt werden. In der ersten Handelsstunde sackte das Papier bereits kurzzeitig darunter.

Widerstandsmarken: 15.743/15.816/15.868/15.957/16.043/16.117 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.461/15.560/15.609/15.628 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und pendelte sich im weiteren Verlauf zwischen 15.650 und 15.700 Punkten ein. Damit konnte die Unterstützungszone zwischen 15.609 und 15.628 Punkten zunächst verteidigt werden. Solange sie nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.743 beziehungsweise 15.806 Punkte. Der kurzfristige Trend ist jedoch abwärtsgerichtet. Taucht der Leitindex unter 15.609 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.560 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

246,49

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC714R

237,63

14.500

31.000

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

11,95

12.627,827148

14.206,305542

5

Open End

DAX®

HC01QX

9,92

14.206,143401

14.996,004974

10

Open End

DAX®

HC0558

7,83

14.732,248819

15.258,190102

15

Open End

DAX®

HC8E7T

2,72

15.153,133154

15.468,318324

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

5,06

18.938,497929

17.360,921052

-5

Open End

DAX®

HC8E76

11,21

17.360,181675

16.570,293409

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

9,01

16.834,076257

16.307,16967

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

10,16

16.413,191923

16.098,058638

-25

Open End



Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

