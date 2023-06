DAX im Zins-Schock, Varta und Palantir auf einmal stark

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Erneut startete der DAX schwungvoll in den Tag und gibt die Anfangsgewinne Richtung Mittag wieder ab. Dieses Phänomen hat Daniel Saurenz die letzten Tage bereits beobachtet. Wiederholt sich das Muster jetzt dauerhaft? Hier geht’s zum Video…

Der Abschwung am gestrigen Nachmittag wird von uns noch einmal aufgearbeitet. Frau Lagarde aus der EZB erinnerte an weitere Zinsanhebungen, die auf einen Rücklauf der Inflation hinauslaufen dürften. Dies setzte den DAX am Montagnachmittag unter Druck und zehrte alle Gewinne vom Vormittag und vom Freitag wieder auf. Doch erneut scheint sich der Markt um 15.920 zu stabilisieren. Was ist im weiteren Verlauf zu erwarten?

Bei den Einzelwerten blicken wir zunächst auf Varta, die nach einer langen Abwärtsstrecke im Jahr 2022 nun wieder Stärke zeigt. Ist dies schon ein Anzeichen für ein Comeback? Mit Blick auf die Bilanzschätzungen könnte dies der Fall sein, die Meldungen dazu fehlen seitens des Unternehmens allerdings.

Anders sieht es bei Palantir aus. Die Datensicherheitsfirma ist bereits stark angestiegen und hat die Bodenbildung aus 2022 nun verlassen. Mit Gewinnen in diesem Jahr und der KI-Phantasie treibt es den Aktienkurs momentan stark nach oben. Was sagt Daniel Saurenz zu dieser Situation?

Eine Meinung hat er bereits zur Verbio veröffentlicht und baut diese hier entsprechend aus. Biokraftstoffe bekommen weiterhin Konkurrenz aus China, was die Auftragslage erschwert.

Vierter Wert ist Illumina, die im Moment als Nachzügler an der Nasdaq gelten und womöglich ebenso wie Palantir nur einen Impuls benötigen. Dies besprechen wir kritisch und verweisen auf das recht saubere Chartbild, was nach Bodenbildung aus technischer Sicht aussehen könnte.